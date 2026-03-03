Реклама

Россия
09:59, 3 марта 2026Россия

Мертвеца нашли в сгоревшем автомобиле в Москве

MK.RU: Мертвого мужчину нашли в сгоревшем автомобиле на юго-западе Москвы
Майя Назарова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мертвого мужчину нашли в сгоревшем автомобиле на улице Вавилова на юго-западе Москвы. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, огнем была охвачена машина Cherry Tiggo. Горели моторный отсек и обшивка салона на площади 0,5 квадратного метра. При тушении на заднем сиденье обнаружили человека без сознания. Спасти его не удалось.

Сотрудники полиции начали выяснять причины случившегося.

До этого сообщалось, что в городе Выборге Ленинградской области мертвого мужчину нашли в гараже после пожара. Труп заметили спасатели во время тушения. Предположительно, это владелец гаража.

Еще раньше в Курской области 27-летний мужчина не выжил в гараже во время атаки украинского беспилотника.

