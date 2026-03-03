Названо препятствие для вмешательства в иранскую войну арабских стран

Дипломат Фриман: Арабские страны попали в трудное положение из-за США и Израиля

Арабские страны попали в трудное положение из-за США и Израиля, так как они недовольны ракетными обстрелами Ирана, но присоединение к коалиции Вашингтона и Тель-Авива для них потенциально опасно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы), приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Арабские страны не являются друзьями Ирана, но оказались в затруднительном положении. Они не могут поддержать Израиль в его атаке на Иран, а значит, не могут поддержать Соединенные Штаты», — указал дипломат.

Фриман также подчеркнул, что Иран намеренно наносит ракетные удары по монархиям Персидского залива, чтобы дискредитировать американское военное присутствие в регионе. Он также допустил, что Тегеран намеренно блокирует Ормузский пролив, чтобы заставить эти государства искать пути урегулирования конфликта.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страны Персидского залива тайно отвечают на удары Ирана, которым они подверглись на фоне начала вооруженного конфликта Тегерана с США и Израилем. Глава ведомства подчеркнул, что Тегеран ошибочно рассчитывает своими ударами по энергетической инфраструктуре стран региона прекратить вооруженное противостояние.