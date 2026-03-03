Обнаружен способ повысить эффективность терапии рака легких

IJMS: Блокировка рецептора гормона роста делает опухоли чувствительнее к терапии

Ученые сообщили о потенциально новом способе усилить терапию рака легких. Исследование, опубликованное в International Journal of Molecular Sciences (IJMS), показало: блокировка рецептора гормона роста может сделать опухоли более чувствительными к химиотерапии.

Речь идет о немелкоклеточном раке легкого (NSCLC) — самой распространенной форме заболевания, на которую приходится до 85 процентов случаев. Несмотря на развитие хирургии, таргетных препаратов и химиотерапии, опухоли часто вырабатывают устойчивость к лечению. Анализ данных сотен пациентов показал, что в опухолевой ткани уровень рецептора гормона роста (GHR) значительно выше, чем в нормальной ткани. Более того, пациенты с высоким уровнем GHR жили в среднем 36-40 месяцев, тогда как при низком уровне — около 66 месяцев.

В лабораторных экспериментах гормон роста усиливал устойчивость раковых клеток к препаратам доксорубицину и цисплатину. Он активировал белки-«насосы», которые выталкивают химиопрепараты из клетки, а также снижал склонность клеток к гибели. Однако препарат пегвисомант — блокатор рецептора гормона роста, уже одобренный FDA для лечения акромегалии, — смог обратить эти эффекты. В сочетании с химиотерапией он повышал чувствительность опухолевых клеток и позволял снижать дозу препаратов.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет об анализе клинических данных и экспериментах на клеточных моделях. Следующий этап — испытания на животных. Если результаты подтвердятся, это может стать основой для клинических исследований нового комбинированного подхода к терапии рака легких.

