Описана обстановка на похоронах Джабраилова в Чечне

РИА Новости: У дома Джабраилова в Новых Атагах десятки машин и много людей

У дома бизнесмена Умара Джабраилова в его родовом селе в Новых Атагах Чеченской Республики собрались десятки машин и множество людей. Обстановку на траурном мероприятии описал корреспондент РИА Новости.

Как стало известно, тело экс-сенатора Совфеда от Чечни доставили в регион утром 3 марта. Судя по снимкам с места, предпринимателя вынесли из дома на специальных ритуальных носилках. По словам сотрудника агентства, церемония прошла с соблюдением всех религиозных обрядов. На сельское кладбище траурная процессия отправилась пешком.

В беседе с журналистом односельчане описали Джабраилова как отзывчивого человека, который многим помогал. Брат бизнесмена отвечать на вопросы отказался.

О том, что Джабраилова нашли в тяжелом состоянии в одном из отелей Москвы, стало известно утром 2 марта. Предпринимателя госпитализировали как неизвестного, спасти его не удалось. Сообщается, что на месте происшествия также обнаружили пистолет «Люгер» калибра 9 миллиметров. Криминальной составляющей в произошедшем правоохранители не увидели.

В последнее время бизнесмен вел замкнутый образ жизни и не посещал светские мероприятия. Гости к Джабраилову в его апартаменты в элитном жилом комплексе Vesper Tverskaya приходили редко. За день до происшествия экс-сенатор записал видео, в котором рассуждал о военном конфликте Ирана и США, а также выражал обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке.