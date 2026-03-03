Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 3 марта 2026Россия

Описана обстановка на похоронах Джабраилова в Чечне

РИА Новости: У дома Джабраилова в Новых Атагах десятки машин и много людей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Афонина / РИА Новости

У дома бизнесмена Умара Джабраилова в его родовом селе в Новых Атагах Чеченской Республики собрались десятки машин и множество людей. Обстановку на траурном мероприятии описал корреспондент РИА Новости.

Как стало известно, тело экс-сенатора Совфеда от Чечни доставили в регион утром 3 марта. Судя по снимкам с места, предпринимателя вынесли из дома на специальных ритуальных носилках. По словам сотрудника агентства, церемония прошла с соблюдением всех религиозных обрядов. На сельское кладбище траурная процессия отправилась пешком.

В беседе с журналистом односельчане описали Джабраилова как отзывчивого человека, который многим помогал. Брат бизнесмена отвечать на вопросы отказался.

О том, что Джабраилова нашли в тяжелом состоянии в одном из отелей Москвы, стало известно утром 2 марта. Предпринимателя госпитализировали как неизвестного, спасти его не удалось. Сообщается, что на месте происшествия также обнаружили пистолет «Люгер» калибра 9 миллиметров. Криминальной составляющей в произошедшем правоохранители не увидели.

В последнее время бизнесмен вел замкнутый образ жизни и не посещал светские мероприятия. Гости к Джабраилову в его апартаменты в элитном жилом комплексе Vesper Tverskaya приходили редко. За день до происшествия экс-сенатор записал видео, в котором рассуждал о военном конфликте Ирана и США, а также выражал обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Путин поговорил с европейским политиком

    Зеленский назвал условие возобновления поставок по «Дружбе»

    Названа причина ажиотажного спроса на один российский автомобиль

    Известную блогершу с Украины задержали в Санкт-Петербурге

    В МИД отреагировали на слова Зеленского о проведении президентских выборов

    Израиль заявил об атаке на офис президента Ирана

    В России начались продажи новой версии популярного кроссовера Geely

    В российском регионе жители остались без тепла из-за глыб льда

    Российский продюсер расплакалась из-за «прически Барбоскиной» после стрижки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok