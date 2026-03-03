Открыт метод борьбы с метастазами в головном мозге

NBE: Модифицированные иммунные клетки способны подавлять рост метастазов в мозге

Ученые разработали модифицированные иммунные клетки, которые способны проникать в мозг и подавлять рост метастазов. Работа опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

Речь идет о генетически измененных макрофагах — клетках иммунной системы, которые в норме могут пересекать гематоэнцефалический барьер. Исследователи снабдили их химерным антигенным рецептором (CAR), нацеленным на белок мезотелин, характерный для ряда опухолей, включая рак легких, молочной железы и меланому. Дополнительно в конструкцию встроили сигнальную молекулу MyD88, усиливающую противоопухолевую активность клеток. Полученные клетки получили название CARMA.

В доклинических моделях CARMA проникали через гематоэнцефалический барьер и накапливались в очагах опухоли. Они распознавали раковые клетки по целевому антигену и уничтожали их за счет фагоцитоза. Кроме того, модифицированные макрофаги выделяли фактор некроза опухоли (TNF), повреждая соседние раковые клетки даже в том случае, если те не несли целевой антиген.

Авторы отмечают, что метастазы в мозге возникают примерно у 30 процентов пациентов с раком легких, молочной железы и меланомой, а средняя выживаемость остается менее года. Поскольку большинство лекарств плохо проникают через гематоэнцефалический барьер, новый подход может стать перспективной платформой для разработки более эффективной иммунотерапии при метастатическом поражении мозга.

Ранее ученые выяснили, что микропластик может быть фактором развития рака предстательной железы.