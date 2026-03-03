Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:16, 3 марта 2026Наука и техника

Открыт метод борьбы с метастазами в головном мозге

NBE: Модифицированные иммунные клетки способны подавлять рост метастазов в мозге
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Y'alax / Shutterstock / Fotodom

Ученые разработали модифицированные иммунные клетки, которые способны проникать в мозг и подавлять рост метастазов. Работа опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

Речь идет о генетически измененных макрофагах — клетках иммунной системы, которые в норме могут пересекать гематоэнцефалический барьер. Исследователи снабдили их химерным антигенным рецептором (CAR), нацеленным на белок мезотелин, характерный для ряда опухолей, включая рак легких, молочной железы и меланому. Дополнительно в конструкцию встроили сигнальную молекулу MyD88, усиливающую противоопухолевую активность клеток. Полученные клетки получили название CARMA.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

В доклинических моделях CARMA проникали через гематоэнцефалический барьер и накапливались в очагах опухоли. Они распознавали раковые клетки по целевому антигену и уничтожали их за счет фагоцитоза. Кроме того, модифицированные макрофаги выделяли фактор некроза опухоли (TNF), повреждая соседние раковые клетки даже в том случае, если те не несли целевой антиген.

Авторы отмечают, что метастазы в мозге возникают примерно у 30 процентов пациентов с раком легких, молочной железы и меланомой, а средняя выживаемость остается менее года. Поскольку большинство лекарств плохо проникают через гематоэнцефалический барьер, новый подход может стать перспективной платформой для разработки более эффективной иммунотерапии при метастатическом поражении мозга.

Ранее ученые выяснили, что микропластик может быть фактором развития рака предстательной железы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран назвал путь к прекращению войны

    Названы истинные причины покупки статусных машин россиянами

    Стоимость нефти подскочила до максимума с лета 2024 года

    Открыт метод борьбы с метастазами в головном мозге

    50 тысяч пчел сожгли заживо на пасеке

    В России отказались от стандартного веса в новом ГОСТе на хлеб

    Американцам предрекли проблемы с экономикой из-за «иранского шока»

    Россияне заявили о пользе психотерапии для построения отношений

    Иран раскрыл свои разведданные

    Ветеран ФСБ России раскрыл нюанс дистанционных подрывов со смертниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok