07:24, 3 марта 2026Мир

Сийярто резко высказался в адрес Украины

Сийярто: Украина не вступит в ЕС, если Орбан будет у власти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Yves Herman / Reuters

Украина не вступит в Евросоюз, если правительство премьера Венгрии Виктора Орбана останется у власти. Брюссель это понимает, рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщает агентство MTI.

«Если мы останемся, мы не согласимся на совершенно безумные механизмы финансовой поддержки, не согласимся на то, чтобы наши деньги забирали на Украину. Мы считаем, что деньги венгров должны быть в Венгрии», — отметил он.

По словам дипломата, «в Брюсселе прекрасно знают», что «если им удастся свергнуть венгерское правительство, они также лишат энтузиазма и смелости остальных».

Ранее Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет о неисправности нефтепровода «Дружба». В видеообращении министр заявил, что специалисты изучили спутниковые снимки, которые показывают важную для Венгрии часть нефтепровода.

До этого Сийярто обратился к властям Украины с требованием в связи с кризисом на Ближнем Востоке. По словам политика, с учетом эскалации напряженности вокруг Ирана на рынке ожидается нехватка сырья.

