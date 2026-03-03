Спецборт МЧС прибыл в Азербайджан для эвакуации граждан России

Специальный борт МЧС России совершил посадку в Азербайджане, чтобы эвакуировать граждан России. Об этом передает ТАСС.
Как отмечает агентство, самолет Ил-76, приземлившийся в Ленкоране, заберет россиян, которые покинули территорию Ирана через пропускной пункт с Азербайджаном.
Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук поблагодарил азербайджанского президента Ильхама Алиева за эвакуацию россиян из Ирана.
Через сухопутную границу из Ирана в Азербайджан по состоянию на 2 марта перешли 39 граждан Российской Федерации.