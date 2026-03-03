Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:02, 3 марта 2026Спорт

Тренер сборной Норвегии оценил шансы Клебо победить Большунова на Олимпиаде

Тренер сборной Норвегии: Клебо выиграл бы на Олимпиаде даже у Большунова
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Trond Tandberg / Getty Images

Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум оценил шансы Йоханнеса Клебо победить россиянина Александра Большунова на Олимпиаде-2026. Его слова приводит NRK.

По мнению Носсума, Клебо выиграл бы все гонки на прошедшей Олимпиаде даже у лидера российской команды. «Большунов в хорошей форме, конечно, был одним из тех, кого мы боялись больше всего», — признал норвежский специалист.

Ранее норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт назвал Большунова печальным персонажем с жалкими заявлениями. Так он отреагировал на слова российского спортсмена, назвавшего цирком лыжные гонки на Играх-2026.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к участию в Олимпиаде в Италии. В его отсутствие в лыжных гонках доминировали норвежцы, Клебо выиграл шесть гонок из шести. Он стал 11-кратным олимпийским чемпионом, установив рекорд по числу побед на зимних Олимпиадах.

На Играх-2022 в Пекине Большунов завоевал три золотые медали, после чего не выступал на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Ермак сделал первое заявление после отставки

    «Азия — абсолютно бесшовный вариант». Куда отправиться на отдых россиянам вместо сверхпопулярного ОАЭ, где теперь падают ракеты?

    В блокировке выдачи наличных банками увидели риски

    Москвичам ответили на вопрос о клещах в марте

    Стали известны последствия удара по ключевому органу власти Ирана

    Встреча Кристины Асмус с ее «близнецом» вызвала ажиотаж в сети

    Раскрыты подробности об удерживаемых на Украине россиянах

    США ударили по базе с российскими «Варшавянками» в Иране

    Тренер сборной Норвегии оценил шансы Клебо победить Большунова на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok