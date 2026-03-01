Реклама

14:13, 1 марта 2026Спорт

В Норвегии назвали Большунова печальным персонажем с жалкими заявлениями

Норвежский журналист Сальтведт: Большунов становится печальным персонажем
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт назвал российского лыжника Александра Большунова печальным персонажем с жалкими заявлениями. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

«Думаю, Большунов становится печальным персонажем с такими жалкими заявлениями. Он один из величайших спортсменов всех времен в лыжных гонках и должен вести себя более достойно», — отметил Сальтведт. Так журналист отреагировал на слова Большунова, назвавшего цирком лыжные гонки на прошедшей в Италии Олимпиаде.

Норвежец счел заявления Большунова озлобленными. «Он, прежде всего, разочарованный спортсмен и больше не может позволить своим результатам говорить за себя, что является плохим знаком для его карьеры», — резюмировал Сальтведт.

Ранее Большунов одержал победу в спринте на чемпионате России. После этого лыжник признался, что гонка сложилась для него тяжело из-за плохого самочувствия.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к участию в Олимпиаде-2026. На Играх-2022 в Пекине он завоевал три золотые медали.

