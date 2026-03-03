Дипломат Долгов: Речь первой леди США Трамп в ООН выглядит странно и цинично

Слова первой леди США Мелании Трамп в ООН о необходимости защиты юного поколения во время военных конфликтов выглядят странно, так как в них не было призывов к расследованию убийств детей в иранской школе. На это указал чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд».

Он отметил, что, поднятая первой леди тема очень важна, но Трамп не давала никаких пояснений насчет иранских детей, погибших в одной из школ после атаки США. На фоне этого дипломат утверждает, что слова первой леди без упоминания о трагедии выглядят странно и цинично.

Без конкретных примеров, заявил российский посол, такие речи остаются в стиле «За все хорошее, против всего плохого». В целом же, продолжил он, заявления представителей западных стран в ООН о необходимости защиты детей никогда еще не приводили к наказанию виновных за трагедии. В частности, никто никого не привлек к ответственности за происшествия в Донбассе, Сирии или Югославии, добавил дипломат.

Помимо этого, собеседник газеты счел, что Запад не хочет отходить от двойных стандартов как в политике, так и в медийной составляющей. Аргументируя свою позицию, Долгов сказал, что если происходит какой-то теракт в торговом центре или школе Европы или США, то далее СМИ привлекают внимание ко всему этому неделями, если не месяцами. Но в остальном, особенно если дело касается Донбасса, Сирии или Югославии, все молчат.

На этом фоне здоровым контрастом стала позиция Москвы, призывающая к прекращения огня в Иране и возобновлению дипломатического трека, заключил посол России.

Известно, что Мелания Трамп возглавила заседание Совета безопасности ООН, посвященное безопасности и образованию детей в период военных конфликтов. Тогда же она сообщила, что надеется на скорое воцарение мира, выразила соболезнования семьям американских солдат, но не упомянула, о каком конфликте идет речь.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что первая леди США войдет в историю из-за ее важной работы с Россией и Украиной. Незадолго до этого в Вашингтоне также рассказали, что Мелания Трамп помогла воссоединить семьи в России и Украине, поспособствовав возвращению детей к своим близким.