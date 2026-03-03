Реклама

В России высмеяли Трампа за слова о возможности воевать вечно

Депутат Колесник: Трамп готовит американцев к тому, что воевать придется вечно
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Президент США Дональд Трамп осознал, что его план по захвату Ирана за четыре дня провалился, и теперь он прикрывает свои промахи заявлениями о готовности воевать вечно, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США могут вечно воевать, поскольку владеют практически неограниченными запасами боеприпасов. По его словам, запасы вооружений среднего и большого калибра США никогда не были такими обширными и качественными.

По словам депутата, американский лидер ведет себя импульсивно и хвастливо. Это ему необходимо для того, чтобы прикрыть неудачи в Иране и объяснить американцам, почему боевые действия затянулись, объяснил парламентарий.

«Чтобы не пугать американцев, Трамп сказал, что боеприпасов, оружия хватает на какое-то бесконечное количество лет. Но ему уже 90-й год пошел, что ж ему не говорить про вечность. Вот он осознал и стал говорить про вечность боеприпасов. Ему бы самому от души подумать, как вылезти теперь из этой истории, в которую он влез», — сказал Колесник.

Парламентарий также отметил, что американское оружие не показало себя самым эффективным в мире. Он указал, что считавшаяся лучшей зенитно-ракетная система и противоракетной обороны Patriot пропускала обыкновенные ракеты, причем не только баллистические, но и дроны.

Ранее востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров заявил, что конфликт между США и Ираном, вероятно, станет затяжным и будет более жестоким, чем Двенадцатидневная война 2025 года. По его словам, можно выделить два сценария конфликта.

