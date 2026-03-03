Лебедев: В конфликте на Украине Россия вытряхивает западные карманы

Россия прямо сейчас вытряхивает карманы Запада в конфликте на Украине, заявил координатор николаевского подполья по ударам по Одессе Сергей Лебедев. В беседе с «Царьградом» он отметил, что украинская экономика как самостоятельное явление больше не существует на фоне российских ударов.

«Мы выводим из боя возможные атаки со стороны Запада на нас, то есть мы сейчас облегчаем карман Западу. Без денег воевать они не смогут, даже если очень захотят. Сейчас они вынуждены поставлять энергетику на Украину, открывать у себя производства, а это уже подставит их заводы под наши удары», — порассуждал подпольщик.

Он добавил, что раньше ремонтировать военную технику можно было в Лозовой или Чугуеве (Харьковская область), а теперь ее везут уже в Днепропетровск и Запорожье. Это удлиняет логистику и сильно увеличивает затраты. По словам Лебедева, чем слабее будет противник, тем меньше шансов, что он нападет, — противника стараются обезвредить.

Ранее военный эксперт оценил возможности Украины наступать. Историк сил ПВО Юрий Кнутов обратил внимание на заявления, прозвучавшие в Верховной Раде. Там сказали, что численности украинской армии хватает лишь для обороны, в то время как любые попытки контратаковать не являются обоснованными и ведут только к потерям личного состава.

