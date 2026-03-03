В США обозначили главную цель операции «Эпическая ярость»

USNI News: Главная цель операции «Эпическая ярость» — уничтожение ВМС Ирана

Главная цель операции Epic Fury («Эпическая ярость») — уничтожение военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил (ВС) Ирана и Корпуса стражей исламской революции. Об этом со ссылкой на заявления официальных лиц Пентагона сообщает профильный ресурс USNI News.

«Уничтожение иранского военно-морского флота и военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции является приоритетной задачей продолжающейся операции Epic Fury», — говорится в публикации.

Там отмечается, что приоритетными целями для удара в первые 48 часов операции Epic Fury стали иранские противокорабельные ракетные комплексы, военные корабли и подводные лодки.

Издание со ссылкой на Центральное командование ВС США заявляет, что до начала операции Epic Fury в Оманском заливе находилось 11 иранских военных кораблей, тогда как сейчас их число равно нулю. В частности, в результате ударов были уничтожены или серьезно повреждены 11 крупных иранских военных кораблей, в частности, крупнейший военный корабль страны — вертолетоносец Makran.

В феврале американское издание TWZ заметило, что возможная предстоящая операция Военно-воздушных сил США в Иране может длиться не дни, а недели, на что указывает объем военной техники, перебрасываемой Вашингтоном на Ближний Восток.

В январе российский Telegram-канал «Военная хроника» допустил, что США могут использовать в отношении Ирана «югославский сценарий», предполагающий вывод из строя объектов критической инфраструктуры, что приведет к невозможности управления страной.