Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:38, 3 марта 2026Наука и техника

В США обозначили главную цель операции «Эпическая ярость»

USNI News: Главная цель операции «Эпическая ярость» — уничтожение ВМС Ирана
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Главная цель операции Epic Fury («Эпическая ярость») — уничтожение военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил (ВС) Ирана и Корпуса стражей исламской революции. Об этом со ссылкой на заявления официальных лиц Пентагона сообщает профильный ресурс USNI News.

«Уничтожение иранского военно-морского флота и военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции является приоритетной задачей продолжающейся операции Epic Fury», — говорится в публикации.

Там отмечается, что приоритетными целями для удара в первые 48 часов операции Epic Fury стали иранские противокорабельные ракетные комплексы, военные корабли и подводные лодки.

Издание со ссылкой на Центральное командование ВС США заявляет, что до начала операции Epic Fury в Оманском заливе находилось 11 иранских военных кораблей, тогда как сейчас их число равно нулю. В частности, в результате ударов были уничтожены или серьезно повреждены 11 крупных иранских военных кораблей, в частности, крупнейший военный корабль страны — вертолетоносец Makran.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В феврале американское издание TWZ заметило, что возможная предстоящая операция Военно-воздушных сил США в Иране может длиться не дни, а недели, на что указывает объем военной техники, перебрасываемой Вашингтоном на Ближний Восток.

В январе российский Telegram-канал «Военная хроника» допустил, что США могут использовать в отношении Ирана «югославский сценарий», предполагающий вывод из строя объектов критической инфраструктуры, что приведет к невозможности управления страной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Война расширится». Иран наносит удары по Ближнему Востоку и Европейскому союзу. Может ли конфликт стать масштабной войной?

    В России оценили вероятность срыва переговоров с Украиной

    В Android нашли сотню опасных уязвимостей

    Раскрыты российские цены на новейший Rox Adamas

    Трамп двумя словами отверг предложение о переговорах с Ираном

    Раскрыты сроки истощения запасов боеприпасов у США и Израиля

    В Израиле оценили готовность НАТО вмешаться в конфликт с Ираном

    Стало известно о тайном ответе стран Персидского залива на удары Ирана

    Россиянка в гневе забила малолетнюю дочь

    Зеленский высказался о помощи обстреливаемой Ираном стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok