Врач Трампа объяснил странное пятно на его шее во время выступления в Белом доме

Врач-терапевт президента США Дональда Трампа Шон Барбабелла объяснил происхождение странного покраснения на его шее, которое стало заметно во время его последнего выступления в Белом Доме. В заявлении врача, которое приводит телеканал News Nation, сказано, что пятно является реакцией на крем.

«Президент Трамп наносит на правую сторону шеи обычный крем, который является профилактическим средством для ухода за кожей, назначенным врачом Белого дома», — уточнил Барбабелла. Он также спрогнозировал, что краснота не уйдет с участка кожи на шее американского лидера в ближайшие несколько недель.

Ранее журналисты CNN задались вопросом о здоровье Дональда Трампа из-за синяков на его руках. А до этого состояние президента США вызвало подозрения из-за его неуверенного спуска с трапа самолета.