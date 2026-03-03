Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:49, 3 марта 2026Мир

Врач Трампа объяснил странное пятно на его шее во время выступления в Белом доме

Терапевт Трампа Барбабелла объяснил красное пятно на его шее реакцией на крем
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Врач-терапевт президента США Дональда Трампа Шон Барбабелла объяснил происхождение странного покраснения на его шее, которое стало заметно во время его последнего выступления в Белом Доме. В заявлении врача, которое приводит телеканал News Nation, сказано, что пятно является реакцией на крем.

«Президент Трамп наносит на правую сторону шеи обычный крем, который является профилактическим средством для ухода за кожей, назначенным врачом Белого дома», — уточнил Барбабелла. Он также спрогнозировал, что краснота не уйдет с участка кожи на шее американского лидера в ближайшие несколько недель.

Ранее журналисты CNN задались вопросом о здоровье Дональда Трампа из-за синяков на его руках. А до этого состояние президента США вызвало подозрения из-за его неуверенного спуска с трапа самолета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США впервые ударили по Ирану ракетой PrSM. Что о ней известно и почему ее назвали «уничтожителем» российских С-400?

    Сидни Суини снялась топлес в новой рекламе нижнего белья

    Украину назвали «мясной лавкой» на рынке мирового насилия

    Полузащитник «Зенита» Ерохин заявил о готовности сменить игровую позицию

    Зеленский анонсировал проведение нового раунда переговоров по Украине

    Врач Трампа объяснил странное пятно на его шее во время выступления в Белом доме

    Фразу на русском языке услышали в новом треке Gorillaz

    Названа новая цель Израиля для атаки «под чужим флагом»

    В России вспомнили об еще одном пророческом предсказании Жириновского

    Загадочный убийца расправился с 11-летним мальчиком на рисовом поле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok