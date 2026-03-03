Вяльбе поделилась подозрением насчет МОК

Вяльбе: МОК дал указание FIS допустить до ОИ не более двух россиян

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась подозрением насчет деятельности Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению функционера, МОК дал указание Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), а также другим федерациям по зимним видам спорта допустить до участия в Олимпиаде-2026 не более двух россиян.

«Нам никто не прислал четкие критерии отборов. Наших парней и девчонок не пустили в основном потому, что якобы нарушения антидопинговых правил», — заявила Вяльбе.

В Олимпийских играх 2026 года в Италии приняли участие 13 российских спортсменов, ни в одном из видов спорта не было более двух россиян. В лыжных гонках в нейтральном статусе выступили Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые не смогли завоевать медалей.