Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:16, 3 марта 2026Спорт

Вяльбе поделилась подозрением насчет МОК

Вяльбе: МОК дал указание FIS допустить до ОИ не более двух россиян
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась подозрением насчет деятельности Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению функционера, МОК дал указание Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), а также другим федерациям по зимним видам спорта допустить до участия в Олимпиаде-2026 не более двух россиян.

«Нам никто не прислал четкие критерии отборов. Наших парней и девчонок не пустили в основном потому, что якобы нарушения антидопинговых правил», — заявила Вяльбе.

В Олимпийских играх 2026 года в Италии приняли участие 13 российских спортсменов, ни в одном из видов спорта не было более двух россиян. В лыжных гонках в нейтральном статусе выступили Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые не смогли завоевать медалей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Сотрудник Госдепа США устроил резню после ДТП

    На Байконуре начнут подготовку к запуску «Прогресса»

    Иранские беспилотники атаковали топливное хранилище в Омане

    Единственный участковый на российском острове получил смертельное ранение на СВО

    Таяние снега в Москве замедлилось

    Лавров заявил о масштабной войне на Ближнем Востоке

    Друг Макрона оценил жизнь во Франции фразой «в Покровске безопаснее»

    Глава МИД Турции высказался о смене режима в Иране

    Стало известно еще одно осложняющее вывоз россиян из ОАЭ обстоятельство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok