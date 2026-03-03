Взрывы прогремели в Иерусалиме

AFP: В Иерусалиме прогремела серия взрывов

Несколько взрывов прогремели в районе Иерусалима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Серия взрывов была слышна в Иерусалиме», — передает агентство.

О последствиях и возможных жертвах не сообщается.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что Иран запустил ракеты по территории государства. Населению страны настоятельно рекомендовано проявлять ответственность и действовать в соответствии с рекомендациями властей.

В свою очередь, министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что военная операция ЦАХАЛ против Исламской республики будет продолжаться столько, сколько потребуется.