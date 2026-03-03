Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:01, 3 марта 2026Мир

Взрывы прогремели в Иерусалиме

AFP: В Иерусалиме прогремела серия взрывов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Несколько взрывов прогремели в районе Иерусалима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Серия взрывов была слышна в Иерусалиме», — передает агентство.

О последствиях и возможных жертвах не сообщается.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что Иран запустил ракеты по территории государства. Населению страны настоятельно рекомендовано проявлять ответственность и действовать в соответствии с рекомендациями властей.

В свою очередь, министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что военная операция ЦАХАЛ против Исламской республики будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Лавров выступил с прогнозом о следующих целях США после Ирана

    Взрывы прогремели в Иерусалиме

    Лавров высказался о разработке Ираном ядерного оружия

    В Кремле ответили на вопрос о месте и сроках новых переговоров по Украине

    Песков обозначил роль Путина в конфликте на Ближнем Востоке

    Кремль высказался о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине

    В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина и Трампа на фоне ситуации в Иране

    Стало известно о двухмесячной задержке зарплаты в клубе РПЛ

    Сотрудник Госдепа США устроил резню после ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok