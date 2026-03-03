Реклама

11:08, 3 марта 2026Спорт

Загитова пожаловалась на проблемы с лицом

Алина Загитова пожаловалась на проблемы с лицом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале пожаловалась на проблемы с лицом.

Спортсменка выложила видео, в котором рассказала, что у нее лопнули капилляры. «Что вот с этим делать, пожалуйста, скажите мне? Косметологи, выйдите на связь, пожалуйста. Домашняя медицина тоже приветствуется. Главное, чтобы помогло», — заявила Загитова.

Ранее Загитова фразой «без мужчины никуда» охарактеризовала свои жизненные приоритеты. «Конечно, семья — это главное. Раньше я думала наоборот: все, я буду работать, я буду бизнесвумен», — заявила спортсменка.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане.

