Мир
17:57, 4 марта 2026Мир

Грузовое судно вблизи Ормузского пролива атаковали ракетами

Грузовое судно под флагом Мальты атаковали ракетами вблизи Ормузского пролива
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Грузовое судно под флагом Мальты атаковали двумя ракетами вблизи Ормузского пролива. Об этом сообщает оманское агентство ONA.

В этот момент на борту находились 24 человека. Весь экипаж спасен, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее аналитики Goldman Sachs Group сообщили, что цены на нефть могут превысить уровень 100 долларов за баррель, если Ормузский пролив будет заблокирован для прохода танкеров на протяжении пяти недель.

Директор Центра подготовки и аттестации плавсостава Морского института Севастопольского госуниверситета, специалист по географии водных путей Вячеслав Пархоменко заявил, что блокировка Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке приведет к росту спроса на нефть из России.

