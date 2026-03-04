Реклама

Экономика
15:28, 4 марта 2026Экономика

Предсказано будущее цен на нефть в случае длительной блокировки Ормузского пролива

Пять недель блокировки Ормузского пролива приведут к росту цен на нефть до $100
Вячеслав Агапов

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Если Ормузский пролив будет заблокирован для прохода танкеров на протяжении пяти недель, цены на нефть могут превысить уровень 100 долларов за баррель. Будущее рынка энергоресурсов в случае длительного конфликта на Ближнем Востоке предсказали аналитики Goldman Sachs Group, сообщает «Интерфакс».

Цены на нефть уже подскочили на фоне опасений перебоев поставок с Ближнего Востока после начала США и Израилем военных действий против Ирана. Так, баррель эталонного североморского сырья марки Brent торговался выше 85 долларов. Рост цен подстегивают опасения насчет блокировки главной транспортной артерии для мирового рынка энергоресурсов.

Аналитики Goldman уже резко повысили свой прогноз цены нефти марки ​Brent ​на ​второй ⁠квартал ‌2026 года. В апреле-июне аналитики кредитной организации ожидают стоимости барреля марки Brent на уровне 76 долларов, что на 10 долларов больше, чем прогнозировалось ранее. В четвертом квартале 2026 года показатель составит 66 долларов, а в 2027-м — 70 долларов, считают эксперты.

Как заявил соучредитель и главный аналитик Kayrros Антуан Хальф, если блокада пролива продолжится, все больше стран перейдут к сокращению добычи и будут запасать сырье. В перспективе это может привести к дальнейшему ралли цен на рынке. Иран, в свою очередь, пригрозил ростом цен на нефть до 200 долларов за баррель.

