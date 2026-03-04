Израиль потребовал разъяснений от США из-за Ирана

Axios: Израиль потребовал от США разъяснить контакты с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Белому дому за разъяснениями по возможным контактам между США и властями Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Отмечается, что израильская разведка получила информацию, что Вашингтон и Тегеран проводили переговоры о прекращении огня. По словам собеседника агентства, иранцы в последние несколько дней отправляли сообщения администрации президента США Дональда Трампа через страны Персидского залива и другие страны региона, но США на них не ответили. Американский чиновник также опроверг, что Соединенные Штаты проводили какие-либо контакты с Ираном.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что на второй день после начала операции США разведка Ирана связалась с ЦРУ и предложила закончить войну. При этом разведка Ирана опровергла данную информацию.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. В свою очередь, советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер заявил, что Иран намерен продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно».