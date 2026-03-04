Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:46, 4 марта 2026Мир

Израиль потребовал разъяснений от США из-за Ирана

Axios: Израиль потребовал от США разъяснить контакты с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Белому дому за разъяснениями по возможным контактам между США и властями Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Отмечается, что израильская разведка получила информацию, что Вашингтон и Тегеран проводили переговоры о прекращении огня. По словам собеседника агентства, иранцы в последние несколько дней отправляли сообщения администрации президента США Дональда Трампа через страны Персидского залива и другие страны региона, но США на них не ответили. Американский чиновник также опроверг, что Соединенные Штаты проводили какие-либо контакты с Ираном.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что на второй день после начала операции США разведка Ирана связалась с ЦРУ и предложила закончить войну. При этом разведка Ирана опровергла данную информацию.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. В свою очередь, советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер заявил, что Иран намерен продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно

    Россиянам назвали способы защиты своих аккаунтов при утрате номера

    Дмитриев дал совет при остановке поставок газа Россией в Европу

    Трамп оценил военную операцию в Иране

    Израиль потребовал разъяснений от США из-за Ирана

    Подсчитана стоимость одного дня операции США против Ирана

    Названо «смертоносное оружие» Ирана в войне против США

    Белый дом раскритиковал «раздачу лучшего оружия» Украине

    В Израиле сообщили о начале наступления курдов на Иран

    Премьер Словакии резко высказался о Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok