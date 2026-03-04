Реклама

Белый дом прокомментировал удар по школе для девочек в Иране

Левитт заявила, что не владеет информацией об ударе по школе в Иране
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прокомментировала удар по школе для девочек в Иране, заявив, что не владеет информацией по этому вопросу. Об этом она сообщила на брифинге.

«Нам об этом ничего не известно. Министерство войны уже расследует данный вопрос», — сказала она.

Прежде об атаке на иранскую школу высказался глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, США «никогда не наносят удары по гражданским объектам», но сейчас занимаются расследованием этого вопроса.

28 февраля был нанесен удар по школе для девочек в Минабе в провинции Хормозган на юге Ирана. Жертвами атаки стали более 100 учениц.

