Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:58, 4 марта 2026Ценности

Джиджи Хадид без головы снялась для обложки журнала

Модель Джиджи Хадид без головы снялась для журнала Love
Екатерина Ештокина

Фото: @gigihadid / Sebastian Faena

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид без головы снялась для журнала Love. Кадр опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица предстала на обложке глянца в желтой облегающей юбке с разрезом посередине и прозрачной лузе в горох. В руках она держала черную сумку. При этом голова звезды с объемной укладкой лежала вверх ногами поодаль на лестнице.

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

В ноябре 2025 года Джиджи Хадид снялась для модного бренда без штанов. Американская манекенщица стала лицом люксового бренда Miu Miu. Для снимка она позировала в укороченной шубе, белой майке, черных высоких носках и коричневых лоферах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атакованного Украиной российского газовоза

    В МИД высказались о работе по возвращению россиян из Ирана

    Мужчины и женщины поделились свидетельствующими о скором разводе случаями на свадьбах

    Раскрыт неожиданный факт о прошедших психотерапию людях

    На Западе заявили о подготовке Ирана к получению истребителей России

    Россиянки стали показывать моложавых матерей и породили новый тренд

    Готовность России нарастить поставки нефти в Индию оценили

    Подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки

    Роднина объяснила отсутствие санкций в отношении спортсменов из США и Израиля

    Россиянам вернут деньги за купленные на Ближний Восток туры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok