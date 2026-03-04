Джиджи Хадид без головы снялась для обложки журнала

Модель Джиджи Хадид без головы снялась для журнала Love

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид без головы снялась для журнала Love. Кадр опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица предстала на обложке глянца в желтой облегающей юбке с разрезом посередине и прозрачной лузе в горох. В руках она держала черную сумку. При этом голова звезды с объемной укладкой лежала вверх ногами поодаль на лестнице.

В ноябре 2025 года Джиджи Хадид снялась для модного бренда без штанов. Американская манекенщица стала лицом люксового бренда Miu Miu. Для снимка она позировала в укороченной шубе, белой майке, черных высоких носках и коричневых лоферах.