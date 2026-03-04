ЕС призвали не поддаваться давлению России и США в одном вопросе

Хаддад: Никакая держава за пределами ЕС не должна принимать решения о расширении

Европейский союз (ЕС) не должен поддаваться давлению России, США или любой другой страны при решении вопроса о приеме новых стран в объединение. Об этом заявил заместитель министра по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад, его слова передает Politico.

«Никакая держава за пределами ЕС не должна принимать решения о расширении от имени государств-членов», — сказал он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хотел бы видеть Норвегию, Исландию и Великобританию в составе ЕС. «Членство в ЕС является решением, которое Норвегия должна принять сама, хотя лично я хотел бы, чтобы Великобритания, Исландия и Норвегия присоединились», — сказал политик.

До этого издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов сообщило, что ЕС разрабатывает беспрецедентный план, который может привести к «частичному» членству Украины в 2027 году.