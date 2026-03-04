Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:07, 4 марта 2026Мир

ЕС призвали не поддаваться давлению России и США в одном вопросе

Хаддад: Никакая держава за пределами ЕС не должна принимать решения о расширении
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gonzalo Fuentes / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) не должен поддаваться давлению России, США или любой другой страны при решении вопроса о приеме новых стран в объединение. Об этом заявил заместитель министра по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад, его слова передает Politico.

«Никакая держава за пределами ЕС не должна принимать решения о расширении от имени государств-членов», — сказал он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что хотел бы видеть Норвегию, Исландию и Великобританию в составе ЕС. «Членство в ЕС является решением, которое Норвегия должна принять сама, хотя лично я хотел бы, чтобы Великобритания, Исландия и Норвегия присоединились», — сказал политик.

До этого издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов сообщило, что ЕС разрабатывает беспрецедентный план, который может привести к «частичному» членству Украины в 2027 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море

    Заявление Орешкина о планах ЦБ по контролю денежных переводов оказалось фейком

    В Японии оценили выгоды от покупки российских энергоносителей

    Назван сценарий наземной операции Израиля на территории Ирана

    Лукашенко обозначил конфликт США и Израиля с Ираном двумя словами

    57-летняя супермодель без штанов снялась в рекламе

    Оценены шансы страны-члена НАТО сняться с ЧМ-2026 по футболу

    Последнюю участницу одной террористической структуры задержали в Москве

    Глава Крыма впервые прокомментировал задержание шпионившего на Украину жителя республики

    Иран в двух словах высказался о продолжительности конфликта с США и Израилем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok