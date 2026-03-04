Как предсказывал Жириновский. Конфликт вокруг Ирана грозит крупнейшим миграционным кризисом. Куда направятся беженцы?

Востоковед Лукьянов: Возможная миграция из Ирана приведет к краху соседних стран

Возможный миграционный кризис в случае дестабилизации обстановки в Иране на фоне конфликта с Израилем и США может привести к краху соседних государств. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

В случае краха современного иранского государства могут возникнуть крупные миграционные потоки, которые, в свою очередь, действительно могут привести к обрушению хрупких социально-экономических структур соседних государств Григорий Лукьянов научный сотрудник Института востоковедения РАН

3 марта Европейское агентство по делам беженцев назвало Иран одним из потенциальных очагов напряженности и указало на неопределенность рисков после ударов США и Израиля по ядерным объектам исламской республики. Ведомство подчеркнуло, что отток из страны даже 10 процентов населения станет причиной одного из крупнейших миграционных кризисов за последние десятилетия.

При населении [Ирана] в приблизительно 90 миллионов человек даже частичная дестабилизация может привести к перемещению беженцев в беспрецедентных масштабах Европейское агентство по делам беженцев

Ситуация осложняется тем, что Иран сам является второй страной в мире по числу принимаемых беженцев: на территории страны проживают мигранты из Афганистана, Ирака, Сирии и других стран. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) отмечает, что исламская республика стала примером успешной интеграции перемещенных лиц: 99 процентов беженцев проживают вместе с местными жителями.

4,5 миллиона перемещенных лиц с различным статусом, включая беженцев, проживает на территории Ирана, по данным УВКБ ООН

Шествие «Защити беженцев — останови крайне правых», Ливерпуль, Великобритания, 9 августа 2025 года Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Какие беженцы проживают на территории Ирана?

По данным УВКБ, более двух миллионов беженцев из Афганистана бежало из страны в Иран после прихода к власти в стране движения «Талибан» в 2021 году. По некоторым оценкам, на территории исламской республики находится до шести миллионов афганцев.

При этом, как отмечает The Times, более восьми тысяч афганцев покинули страну после обострения отношений между Афганистаном и Пакистаном в конце февраля

Однако на фоне конфликта с Израилем и США власти исламской республики начали активно выселять беженцев: с начала 2025 года было депортировано более миллиона человек. Депортации усилились после активного использования диаспор спецслужбами США и Израиля для совершения диверсий и сбора разведывательной информации, а также участия беженцев в организованной преступности.

В нынешнем раскладе сил эти общины всячески стараются не участвовать в общественно-политических процессах и протестных акциях, дабы избежать выдворения Григорий Лукьянов научный сотрудник Института востоковедения РАН

Востоковед также отметил, что обратная миграция из Ирана может быть использована различными преступными и террористическими группировками на территории республики и стать фактором дестабилизации страны.

В случае дестабилизации иранского государства беженцам, как и многим другим группам иранского общества, предстоит искать новые инструменты, стратегии выживания и обеспечения своего существования Григорий Лукьянов научный сотрудник Института востоковедения РАН

Что может стать причиной миграционного кризиса?

На фоне обострения между Ираном, Израилем и США генеральный директор Международной организации миграции (МОМ) Эми Поуп призвала избежать ухудшения ситуации с миграционными потоками на Ближнем Востоке. По ее словам, деэскалация конфликта является «гуманитарной необходимостью».

Более 19 миллионов перемещенных лиц насчитывается в странах Ближнего Востока, по данным МОМ

Григорий Лукьянов выделил следующие факторы, которые могут повлиять на миграционные потоки из Ирана:

социально-экономическая, экологическая и гуманитарная обстановка из-за пятилетней засухи;

разрушение системы сельского хозяйства в стране;

повреждения инфраструктуры в ходе вооруженного противостояния;

переход внутренней миграции во внешнюю.

Конечно, нельзя не принимать во внимание, что сегодня на территории Ирана сложились крайне сложные условия, которые в случае коллапса государственных институтов станут невозможными для существования значительной части населения Григорий Лукьянов научный сотрудник Института востоковедения РАН

При этом востоковед отметил, что в настоящий момент сложно оценить влияние конфликта Ирана с Израилем на миграционную обстановку. Эксперт указал на неопределенность сценариев развития противостояния и подчеркнул, что ситуация внутри страны может привести как к падению действующего режима, так и к укреплению его позиций.

Куда могут отправиться беженцы?

По оценке The Times, одним из наиболее вероятных маршрутов для беженцев станет отправка на лодках в Великобританию через пролив Ла-Манш. Как заявил изданию анонимный высокопоставленный европейский дипломат, миграционный поток из Ирана станет кризисом в равной степени как для Евросоюза, так и для Лондона.

Политика президента [США Дональда] Трампа имеет огромные потенциальные последствия для миграции и политические издержки для Европы, но не для него самого анонимный высокопоставленный европейский дипломат в разговоре с The Times

Группа мигрантов пытается попасть в Великобританию на лодке через пролив Ла-Манш, 25 августа 2025 года Фото: Hannah Mckay / Reuters

На фоне конфликта Ирана и Израиля издание Life.ru вспомнило предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о полномасштабном конфликте Ирана и Израиля, который должен привести к потоку беженцев с Ближнего Востока в другие регионы мира. В 2013 году политик предположил, что одним из конечных пунктов для иранских беженцев станет Россия.

По мнению Григория Лукьянова, существует несколько основных направлений возможного оттока беженцев из Ирана:

Ирак — на территории страны располагается многочисленная шиитская община, которая сможет принять мигрантов и создать условия для дальнейшего транзита в ЕС

— на территории страны располагается многочисленная шиитская община, которая сможет принять мигрантов и создать условия для дальнейшего транзита в ЕС Турция — Анкара уже приняла более 4,5 миллиона беженцев из стран Ближнего Востока и лучше всех готова принять дополнительные потоки, несмотря на состояние экономики;

— Анкара уже приняла более 4,5 миллиона беженцев из стран Ближнего Востока и лучше всех готова принять дополнительные потоки, несмотря на состояние экономики; Азербайджан станет одним из популярных мест для мигрантов из-за протяженной сухопутной границы и большой азербайджанской общины в Иране, несмотря на возможные риски для Баку.

При этом, по словам эксперта, ряд соседних с исламской республикой стран попытаются ограничить миграционные потоки:

Афганистан не располагает достаточными экономическими ресурсами и возможностями для приема потенциальных беженцев;

не располагает достаточными экономическими ресурсами и возможностями для приема потенциальных беженцев; Туркмения может болезненно отреагировать на попадание волны мигрантов в страну, несмотря на большую протяженность границы и малочисленность населения;

может болезненно отреагировать на попадание волны мигрантов в страну, несмотря на большую протяженность границы и малочисленность населения; Пакистан может использовать крупный контингент вооруженных сил для перекрытия протяженной границы с Ираном