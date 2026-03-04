Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:50, 4 марта 2026Наука и техника

Apple перестала продавать один тип ноутбуков

Apple сняла с продажи MacBook с 256 Гбайт памяти — теперь минимум 512 Гбайт
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Apple сняла с продажи MacBook, которые имеют 256 гигабайт встроенной памяти. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

3 марта американская компания представила недорогой ноутбук MacBook Air на процессоре M5 и профессиональный портативный компьютер MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max. Устройства получили не менее 512 гигабайт памяти в стартовой версии, а модели с меньшим объемом накопителя сняли с продажи. Таким образом, Apple перестала продавать ноутбуки, которые имеют 256 гигабайт встроенной памяти.

MacBook Air на M5 имеет накопитель емкостью от 512 гигабайт, MacBook Pro на M5 Pro — от 1 терабайта. Ранее Apple продавала Air с 256 гигабайтами встроенной памяти, модель оценивали в 999 долларов (около 77 тысяч рублей).

Изменения коснулись только ноутбуков. Мини-компьютер Mac mini и моноблок iMac все еще можно купить с 256 гигабайтами памяти. Кроме того, стартовый накопитель 256 гигабайт может получить дешевый MacBook, который Apple должна представить в ближайшие дни.

Ранее журналисты издания 9to5Mac нашли пять крупных отличий от предшественника у нового iPhone 17e. К ним отнесли новый процессор, модем, защитное стекло, 256 гигабайт памяти в базе и зарядку MagSafe.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по российскому газовозу в Средиземном море

    Раскрыт неожиданный факт о прошедших психотерапию людях

    Российский врач раскрыла пластику изменившегося до неузнаваемости Джима Керри

    Россиянам рассказали о стране-оазисе спокойствия на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Израиль уличили в ударе по нарисованному вертолету

    Появились подробности о появившихся у российских границ «отрядах неонацистов»

    Израиль начал подготовку к наступлению курдов на Иран

    На Украине предложили мобилизованным писать завещание перед отправкой на фронт

    Будущий король потребовал исключить дядю из линии престолонаследия

    США запустили межконтинентальную ракету в сторону Тихого океана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok