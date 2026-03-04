Apple перестала продавать один тип ноутбуков

Apple сняла с продажи MacBook с 256 Гбайт памяти — теперь минимум 512 Гбайт

Корпорация Apple сняла с продажи MacBook, которые имеют 256 гигабайт встроенной памяти. В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

3 марта американская компания представила недорогой ноутбук MacBook Air на процессоре M5 и профессиональный портативный компьютер MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max. Устройства получили не менее 512 гигабайт памяти в стартовой версии, а модели с меньшим объемом накопителя сняли с продажи. Таким образом, Apple перестала продавать ноутбуки, которые имеют 256 гигабайт встроенной памяти.

MacBook Air на M5 имеет накопитель емкостью от 512 гигабайт, MacBook Pro на M5 Pro — от 1 терабайта. Ранее Apple продавала Air с 256 гигабайтами встроенной памяти, модель оценивали в 999 долларов (около 77 тысяч рублей).

Изменения коснулись только ноутбуков. Мини-компьютер Mac mini и моноблок iMac все еще можно купить с 256 гигабайтами памяти. Кроме того, стартовый накопитель 256 гигабайт может получить дешевый MacBook, который Apple должна представить в ближайшие дни.

