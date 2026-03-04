Реклама

Мир
20:44, 4 марта 2026Мир

МИД России вызвал посла Нидерландов

МИД РФ вызвал посла Нидерландов Балфоорт из-за антироссийской акции 24 февраля
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ricky Fitchett / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России вызвало посла Нидерландов Йоаннеке Балфоорт. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Главе нидерландской дипмиссии был заявлен решительный протест. Уточняется, что поводом для этого стало нарушение Гаагой международных обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«24 февраля перед зданием Посольства Российской Федерации в Гааге с согласия нидерландских властей и при полном бездействии представителей правоохранительных органов Королевства прошла антироссийская акция, фактически заблокировавшая работу нашего дипломатического представительства», — сообщили в МИД РФ.

Ранее Нидерланды заявили о готовности к возможной войне с Россией. Соответствующую позицию обозначил госсекретарь при Минобороны страны Гейс Тейнман.

