Джефф Монсон: США не лишат права проведения чемпионата мира-2026 по футболу

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон оценил возможность лишения США права проведения чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он счел такое развитие событий нереальным. «Соединенные Штаты со своими деньгами и влиянием контролируют Международный олимпийский комитет (МОК) и другие международные организации. Все организации — марионетки в руках США», — заявил Монсон.

Ранее МОК отказался вводить санкции в отношении США и Израиля на фоне военной операции в Иране. «Спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир», — заявили в организации. При этом после начала СВО на Украине в 2022 году МОК рекомендовал отстранять российских спортсменов от соревнований, а также лишить страну права проведения международных турниров.

В мае 2023 года Монсон рассказал, что отказался от американского гражданства. В 2016-м боец стал гражданином Луганской народной республики. В мае 2018 года он получил российское гражданство.

Чемпионат мира-2026 по футболу должен пройти в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.