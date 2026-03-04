Последствия накрывшего Москву снегопада оценили

Гидрометцентр: За 4 марта сугробы в Москве могут прибавить три сантиметра

Накрывший Москву снегопад вновь увеличит сугробы. Насколько изменится высота снежного покрова в столице, агентству ТАСС рассказали в Гидрометцентре.

По расчетам синоптиков, к девяти часам вечера объем выпавших осадков составит три-пять миллиметров. При этом за сутки столичные сугробы прибавят в высоту три сантиметра. В связи с возможным налипанием мокрого снега в Москве и области до конца дня действует желтый уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что снег в Москве стал таять медленнее, несмотря на оттепельные температуры. Малоактивным снеготаяние в мегаполисе останется до второй декады марта. Как предполагают синоптики, снег в столице растает к началу апреля благодаря тому, что столбики термометров в течение марта будут держаться выше климатической нормы. Иной срок называет главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее мнению, снег в Москве сойдет только в первой декаде апреля.