16:10, 4 марта 2026

Названо имя способного развалить НАТО президента

Ярошенко: Трамп способен развалить НАТО своим отношением к мировым лидерам
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Имя способного развалить НАТО мирового лидера назвал в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Ярошенко. По его словам, это глава США Дональд Трамп.

Эксперт пояснил, что глава Белого дома может привести к развалу альянса своим пренебрежительным отношением к европейским лидерам.

«Европа, конечно, будет пытаться вернуть уважение к себе и спорить с тем, какое место США им отводят в объединении. Поэтому я думаю, что будут расти противоречия, конфликты, их интенсивность, и многие из них будут вылазить в публичную плоскость», — сказал он.

В итоге, продолжил Ярошенко, ситуация ляжет в основу «глобального разлада и распада этого трансатлантического единства». Об уже растущем кризисе в объединении в том числе говорит и то, что Трамп даже не пытается запоминать многих мировых лидеров. В пример политолог привел президента Финляндии Александра Стубба, ранее хваставшегося своей дружбой с Трампом, который, в свою очередь, даже не знал, как тот выглядит.

«Сильный обязательно будет стараться подчинить и доминировать. Собственно, сегодня европейцы хотят равноправного партнерства, но этого не будет», — подытожил собеседник NEWS.ru.

Ранее газета Politico писала о том, что главная цель генерального секретаря НАТО Марка Рютте — не допустить выхода США из Североатлантического альянса.

