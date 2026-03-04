Реклама

Экономика
10:35, 4 марта 2026Экономика

Россияне выступили против одного из способов пополнения госказны

ВЦИОМ: Более половины россиян выступают против идеи легализовать онлайн-казино
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Более половины (55 процентов) россиян выступают против инициативы Минфина по легализации онлайн-казино для увеличения сбора налогов и пополнения бюджета. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Скорее поддерживают идею 30 процентов респондентов, а 15 процентов не определились со своей позицией. В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Среди тех, кто выступает за легализацию, 58 процентов говорят об экономическом эффекте, то есть росте доходов страны. Еще 26 процентов надеются, что мера повысит прозрачность рынка онлайн-казино, поскольку тот попадет под государственное регулирование. Наконец, 10 процентов считают, что легализация поможет людям, страдающим от лудомании.

Те, кто выступают против, уверены, что такое повышение доходов бюджета приведет к росту числа лудоманов (38 процентов), а кроме того, они уверены, что азартные игры — это в любом случае обман людей и нелегальный бизнес (37). Также 14 процентов думают, что на идее обогатится определенный круг лиц, а бюджету от легализации никакой пользы не будет.

О предложении президенту Владимиру Путину от министра финансов Антона Силуанова по легализации онлайн-казино стало известно в середине января. По его оценке, инициатива может принести в федеральный бюджет, сталкивающийся с падением нефтегазовых доходов, порядка 100 миллиардов рублей в год.

Инициатива вызвала противоречивую реакцию в обществе. Например, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ее преждевременной и опасной в социальном плане.

Ранее сообщалось, что 24 февраля Путин, члены правительства и руководство Центробанка провели многочасовое совещание по поиску новых подходов к финансированию дефицита бюджета. Премьер Михаил Мишустин, рассказавший о разговоре, не уточнил его результатов.

