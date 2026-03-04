Реклама

06:22, 4 марта 2026

В Windows 11 удалился интернет

Neowin: Ошибка Windows 11 стерла настройки и оставила пользователя без интернета
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: rawf8 / Shutterstock / Fotodom

На ряде компьютеров под управлением Windows 11 стали удаляться настройки интернета. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналистам медиа стал известен случай, произошедший с пользователем, который обновил персональный компьютер (ПК) с Windows 11 23H2 до 25H2. Сразу после установки апдейта владелец ПК заметил отсутствие интернет-подключения. Позже он обнаружил, что все настройки сетевого соединения сбросились.

Пользователь рассказал журналистам, что с ПК исчезла папка Dot3Svc, которая содержит политики и настройки для NAC (контроля доступа к сети). Таким образом, неизвестная ошибка обновления оставила компьютер без интернета.

По словам пострадавшего, операционная система (ОС) не смогла восстановить настройки по умолчанию — пришлось прописывать их вручную. «В каждом случае установки апдейта папка dot3svc удаляется, и компьютер отключается от сети до тех пор, пока не будет выполнена команда gpupdate при подключении к сети», — посетовал собеседник Neowin. Microsoft пока не признала факт наличия проблемы.

Ранее в Steam сообщили, что доля Windows 11 среди геймеров резко упала. За месяц доля геймеров, которые играют на компьютерах с актуальной ОС от Microsoft, сократилась на 10 процентов — до 56,28 процента.

