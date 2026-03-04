Реклама

Экономика
15:00, 4 марта 2026Экономика

Одному из российских рынков предсказали рост до полутриллиона рублей

РСХБ: Рынок цветов в России может достичь в 2026 году 500 миллиардов рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам текущего года объем российского рынка цветов может дойти до 500 миллиардов рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на прогноз Россельхозбанка (РСХБ).

По сравнению с 2025 годом рост составит 11 процентов. Причинами такой динамики станут развитие местного цветоводства, расширение онлайн-продаж плюс трансформация привычек потребителей.

В 2025 году объем рынка оценивали примерно в 450 миллиардов рублей. Тогда производство достигло 480 миллионов срезанных цветов и бутонов. В 2026 году этот показатель прибавит 15 процентов и превысит 550 миллионов.

В конце февраля минимальная цена цветочного букета в крупных торговых сетях составляла 449 рублей. По сравнению с 2025 годом, когда речь шла о 419 рублях, стоимость букета выросла на семь процентов.

До этого сообщалось, что российским цветоводам приходится сдерживать цены из-за дешевой импортной продукции.

