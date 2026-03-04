Одному из российских рынков предсказали рост до полутриллиона рублей

По итогам текущего года объем российского рынка цветов может дойти до 500 миллиардов рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на прогноз Россельхозбанка (РСХБ).
По сравнению с 2025 годом рост составит 11 процентов. Причинами такой динамики станут развитие местного цветоводства, расширение онлайн-продаж плюс трансформация привычек потребителей.
В 2025 году объем рынка оценивали примерно в 450 миллиардов рублей. Тогда производство достигло 480 миллионов срезанных цветов и бутонов. В 2026 году этот показатель прибавит 15 процентов и превысит 550 миллионов.
В конце февраля минимальная цена цветочного букета в крупных торговых сетях составляла 449 рублей. По сравнению с 2025 годом, когда речь шла о 419 рублях, стоимость букета выросла на семь процентов.
До этого сообщалось, что российским цветоводам приходится сдерживать цены из-за дешевой импортной продукции.