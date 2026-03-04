Реклама

17:08, 4 марта 2026Путешествия

Раскрыто время полета из ОАЭ в Россию после начала конфликта

Время полета из Дубая в Москву увеличилось в полтора раза
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Wirestock / Freepik

Раскрыто время полета из Дубая (ОАЭ) до Москвы после начала конфликта на Ближнем Востоке — оно увеличилось в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания рейсов Flightradar.

По имеющейся информации, обычно продолжительность полета из Дубая в Москву составляла 5 часов 21 минуту. Согласно данным Flightradar, 3 марта время в пути составило 8 часов 21 минуту. Это означает, что длительность увеличилась на 56 процентов. При этом самолет облетал зону эскалации через Красное и Средиземное моря.

Однако рейс FZ951 авиакомпании flydubai полетел через Среднюю Азию и доставил пассажиров до Москвы через 7 часов 12 минут вместо привычных 5 часов 21 минуты. Согласно этим данным, среднее время в воздухе увеличилось в полтора раза.

Ранее одна из лучших авиакомпаний мира приостановила все рейсы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Речь шла об авиаперевозчике Emirates.

