00:57, 4 марта 2026

Раскрыты последствия конфликта США и Израиля с Ираном для переговоров по Украине

Мирошник: Конфликт США и Израиля с Ираном может замедлить переговоры по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник раскрыл «Известиям», что процесс переговоров по Украине может замедлиться из-за конфликта США и Израиля с Ираном.

«Одни и те же люди участвуют в организации переговорного процесса. Разразившийся конфликт на Ближнем Востоке создает негативный фон для мирной договоренности», — заявил Мирошник.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке у администрации президента США Дональда Трампа появились дополнительные вопросы для урегулирования, помимо решения конфликта на Украине.

