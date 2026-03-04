Роднина объяснила отсутствие санкций в отношении спортсменов из США и Израиля

Роднина о дисквалификации США и Израиля: «Не стоит ждать справедливости»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила отсутствие санкций в отношении спортсменов из США и Израиля. Об этом сообщает Sport24.

Бывшая фигуристка призвала не ждать справедливости от международных спортивных организаций. «Есть страны-изгои, а есть страны-любимчики. Соединенные Штаты чуть ли не каждый год участвуют в каких-то военных действиях, а никто ни разу не пытался их отстранить», — заявила Роднина.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не будет отстранять израильских и американских спортсменов на фоне конфликта с Ираном. «МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир», — заявили в организации.

Большинство российских спортсменов после начала СВО на Украине отстранены от соревнований по решению МОК и международных федераций. Некоторым атлетам из России разрешено выступать в нейтральном статусе.