Роспотребнадзор отреагировал на сообщение о десятках отравившихся на поминках

Роспотребнадзор опроверг сообщение о 60 отравившихся на поминках в Лабинске

Данные о десятках отравившихся на поминках в Лабинске Краснодарского края не соответствуют действительности. Сообщения об этом опроверг региональный Роспотребнадзор, пишет РИА Новости.

«Такого нет. Эпидситуация в крае стабильная, спокойная, контролируемая», — отреагировали в санитарной службе.

Собеседница агентства подчеркнула, что случай отравления на поминках в Лабинском районе действительно произошел, но около двух лет назад.

Об отравлении 60 человек на поминках в Лабинске 4 марта сообщил Kub Mash. По его данным, сотрудники кафе не успевали накрывать столы, и им помогали родственники одного из усопших. Кроме того, официантка якобы накладывала картошку руками без перчаток и «сидела в телефоне».

