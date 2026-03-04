Реклама

Россия
14:20, 4 марта 2026Россия

Роспотребнадзор отреагировал на сообщение о десятках отравившихся на поминках

Роспотребнадзор опроверг сообщение о 60 отравившихся на поминках в Лабинске
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Данные о десятках отравившихся на поминках в Лабинске Краснодарского края не соответствуют действительности. Сообщения об этом опроверг региональный Роспотребнадзор, пишет РИА Новости.

«Такого нет. Эпидситуация в крае стабильная, спокойная, контролируемая», — отреагировали в санитарной службе.

Собеседница агентства подчеркнула, что случай отравления на поминках в Лабинском районе действительно произошел, но около двух лет назад.

Об отравлении 60 человек на поминках в Лабинске 4 марта сообщил Kub Mash. По его данным, сотрудники кафе не успевали накрывать столы, и им помогали родственники одного из усопших. Кроме того, официантка якобы накладывала картошку руками без перчаток и «сидела в телефоне».

Ранее в Челябинске четверо пятиклассников отравились шаурмой, купленной в ларьке. Правоохранители выяснили, в каком торговом павильоне было куплено блюдо, и изъяли образцы товара.

