Роспотребнадзор отреагировал на сообщение о десятках отравившихся на поминках

Данные о десятках отравившихся на поминках в Лабинске Краснодарского края не соответствуют действительности. Сообщения об этом опроверг региональный Роспотребнадзор, пишет РИА Новости.
«Такого нет. Эпидситуация в крае стабильная, спокойная, контролируемая», — отреагировали в санитарной службе.
Собеседница агентства подчеркнула, что случай отравления на поминках в Лабинском районе действительно произошел, но около двух лет назад.
Об отравлении 60 человек на поминках в Лабинске 4 марта сообщил Kub Mash. По его данным, сотрудники кафе не успевали накрывать столы, и им помогали родственники одного из усопших. Кроме того, официантка якобы накладывала картошку руками без перчаток и «сидела в телефоне».
Ранее в Челябинске четверо пятиклассников отравились шаурмой, купленной в ларьке. Правоохранители выяснили, в каком торговом павильоне было куплено блюдо, и изъяли образцы товара.