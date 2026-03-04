Реклама

18:41, 4 марта 2026Экономика

Россиянам назвали крайний срок оплаты ЖКУ за февраль

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Оплатить жилищно-коммунальные услуги за февраль можно будет до 16 марта включительно, но некоторым россиянам это нужно сделать до 10 марта. Крайний срок проведения платежей назвал член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в разговоре с агентством РИА Новости.

Депутат напомнил, что в связи с изменениями, внесенными в статью 155 Жилищного кодекса РФ, с 1 марта вступили в силу новые правила. Согласно им, платить за жилье и «коммуналку» необходимо не позднее 15-го числа следующего за расчетным месяца. При этом, уточнил он, платежки должны поступить к жильцам до 5-го числа следующего месяца.

«В письме Минстроя России от 20 февраля 2026 года № 9202-ДН/04 отдельно разъяснено, что новые положения подлежат применению уже при формировании платежных документов за февраль 2026 года. Это означает, что крайний срок оплаты ЖКХ за февраль — 15 марта 2026 года включительно», — поделился информацией парламентарий. Однако 15 марта 2026 года выпадает на воскресенье, так что это позволяет гражданам оплатить ЖКУ за февраль вплоть до 16 марта 2026 года включительно, объяснил он.

Якубовский отметил, что цель нововведений — унифицировать сроки оплаты коммунальных услуг по всей стране, а также предоставить россиянам больше времени для внесения платы. Депутат добавил, что управляющие компании и ТСЖ не вправе устанавливать более ранние относительно предусмотренных законодательством сроки оплаты ЖКУ.

Вместе с тем, уточнил парламентарий, в квитанциях у некоторых граждан по-прежнему указан «старый» срок оплаты — до 10 марта. Чтобы избежать начисления пени, он порекомендовал им не рисковать и внести плату не позднее этой даты.

Ранее сообщалось, что сумма самого большого долга за коммуналку в России составила 7,5 миллиона рублей.

