США опубликовали видео потопления иранского военного корабля

США потопили иранский корабль класса «Сулеймани» и опубликовали видео

Американские военные потопили иранский корабль класса «Сулеймани». Видео опубликовало Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) в социальной сети X.

В Центральном командовании ВС США добавили, что с начала операции «Эпическая ярость» были уничтожены или потоплены более 20 иранских кораблей.

Ранее Министерство войны США опубликовало видео торпедирования фрегата Военно-морских сил (ВМС) Ирана Dena. На фрегате начался пожар, а затем произошел мощный взрыв. После атаки с иранского фрегата у берегов Шри-Ланки было извлечено не менее 80 тел.