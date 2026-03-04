Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:06, 4 марта 2026Спорт

Тарасова оценила удорожание жизни в России

Тарасова: Жизнь в России стала очень дорогая, это все замечают
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила удорожание жизни в России. Ее цитирует Sport24.

«Жизнь стала очень дорогая. Замечаю ли это на себе? Я что, не человек, живущий в своей родной стране? Думаю, все замечают, что жизнь стала дороже. Зарплату еще никому не прибавили», — сказала Тарасова.

В январе этого года четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что хотел бы получать пенсию в размере полумиллиона рублей. По словам Тихонова, его пенсия составляет 60 тысяч рублей. «Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч», — посчитал бывший спортсмен.

В ответ на это двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров признался, что не понимает высказывания Тихонова. «Вы обратите внимание на среднюю зарплату в стране. У простого рабочего она меньше. Не знаю, на что тут можно жаловаться. Я не жалуюсь», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Как предсказывал Жириновский. Конфликт вокруг Ирана грозит крупнейшим миграционным кризисом. Куда направятся беженцы?

    Бывшая сторонница Трампа жестко высказалась об ударе по школе в Иране

    Названы основные направления возможной миграции из Ирана

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера назвала бомжичкой гостящую у нее Самойлову

    Российскую экономику залихорадило

    20-летний турист загадочно исчез во время купания на пляже в Австралии

    Руководство налоговой службы российского региона подвергли обыскам

    Тарасова оценила удорожание жизни в России

    Иран сделал заявление об Ормузском проливе

    Командир «Ахмата» заявил о готовности воевать за Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok