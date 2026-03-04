Тарасова: Жизнь в России стала очень дорогая, это все замечают

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила удорожание жизни в России. Ее цитирует Sport24.

«Жизнь стала очень дорогая. Замечаю ли это на себе? Я что, не человек, живущий в своей родной стране? Думаю, все замечают, что жизнь стала дороже. Зарплату еще никому не прибавили», — сказала Тарасова.

В январе этого года четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что хотел бы получать пенсию в размере полумиллиона рублей. По словам Тихонова, его пенсия составляет 60 тысяч рублей. «Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало. Думаю, можно было бы дать пенсию 500 тысяч», — посчитал бывший спортсмен.

В ответ на это двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров признался, что не понимает высказывания Тихонова. «Вы обратите внимание на среднюю зарплату в стране. У простого рабочего она меньше. Не знаю, на что тут можно жаловаться. Я не жалуюсь», — отметил он.