Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:15, 4 марта 2026Спорт

В России отреагировали на решение МОК не отстранять американских и израильских спортсменов

Экс-министр спорта Колобков: России пора говорить с МОК более жестко
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В России отреагировали на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отстранять американских и израильских спортсменов. Мнение по этому вопросу высказал бывший министр спорта России Павел Колобков, его цитирует «ВсеПроСпорт».

«Сейчас МОК последователен в соответствии с олимпийской хартией. А по отношению к России поступили совершенно иначе, был избран другой подход», — сказал Колобков.

При этом экс-министр отметил, что объяснение санкций против российских спортсменов было притянуто за уши. «Теперь у нас есть аргументы для того, чтобы дальше продолжать диалог с ними. Хотя хватит уже вести диалог, нам пора давить на них и говорить с ними более жестко», — резюмировал Колобков.

3 марта в МОК высказались об отстранении израильских и американских спортсменов. Руководство организации отказалось вводить против них санкции, сославшись на то, что олимпийское движение должно сохранять нейтралитет.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Ранее в Израильской ассоциации футбола заявили, что не ожидают отстранения местных клубов от европейских соревнований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подлодка США потопила иранский фрегат в тысячах километров от Персидского залива. Удар торпеды по кораблю сняли на видео

    Назван неочевидный провокатор нескольких видов рака

    Соловьев оценил спортивную форму Макрона фразой «он не мачо, он ни о чем»

    В России предложили вернуть людям деньги за отмененные туры на Ближний Восток

    Мальта отказалась эвакуировать экипаж атакованного российского газовоза

    Путин установил численность ВС России

    Риски подорожания огурцов в России из-за войны в Иране оценили

    Стала известна судьба пострадавших при атаке на российский газовоз в Средиземном море

    В России отреагировали на решение МОК не отстранять американских и израильских спортсменов

    В России ответили на ноту Эстонии из-за ледокола

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok