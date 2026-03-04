В России отреагировали на решение МОК не отстранять американских и израильских спортсменов

Экс-министр спорта Колобков: России пора говорить с МОК более жестко

В России отреагировали на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не отстранять американских и израильских спортсменов. Мнение по этому вопросу высказал бывший министр спорта России Павел Колобков, его цитирует «ВсеПроСпорт».

«Сейчас МОК последователен в соответствии с олимпийской хартией. А по отношению к России поступили совершенно иначе, был избран другой подход», — сказал Колобков.

При этом экс-министр отметил, что объяснение санкций против российских спортсменов было притянуто за уши. «Теперь у нас есть аргументы для того, чтобы дальше продолжать диалог с ними. Хотя хватит уже вести диалог, нам пора давить на них и говорить с ними более жестко», — резюмировал Колобков.

3 марта в МОК высказались об отстранении израильских и американских спортсменов. Руководство организации отказалось вводить против них санкции, сославшись на то, что олимпийское движение должно сохранять нейтралитет.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Ранее в Израильской ассоциации футбола заявили, что не ожидают отстранения местных клубов от европейских соревнований.