Россия
03:05, 4 марта 2026Россия

Вассерман рассказал о мести Ирана Израилю и США

Вассерман: Иран будет изобретательно мстить Израилю и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман . Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «АиФ» заявил, что Иран будет изобретательно мстить Израилю и США за атаку.

По его словам, к заявлению официального представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Али Мохаммада Наини о том, что «врата ада» будут раскрываться для этих двух стран все больше, следует отнестись серьезно.

«У иранцев многовековой опыт мести, что хорошо всем известно, и они изобретательны в своей мести. Вероятно, будут использовать разнообразные диверсионные и террористические методы. Взрывы, стрельба — в Израиле и США много чего будет происходить», — считает Вассерман.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

