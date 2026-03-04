Выявлен неочевидный фактор развития рака поджелудочной железы

JCI Insight: Стресс способствует росту опухолей поджелудочной железы

Нервы, которые активируются в организме во время стресса, могут способствовать росту опухолей поджелудочной железы. К такому выводу пришли исследователи из Орегонского университета науки и здоровья. Результаты работы опубликованы в журнале JCI Insight.

Речь идет о симпатических нервах — части нервной системы, которая отвечает за реакцию организма на стресс и опасность. Ученые обнаружили, что такие нервы могут прорастать прямо в опухоль и взаимодействовать как с раковыми клетками, так и с окружающими их клетками поддержки — так называемыми фибробластами. Эти сигналы меняют поведение клеток и могут стимулировать рост опухоли.

Чтобы проверить роль нервов, исследователи создали экспериментальную модель, в которой симпатические нервы удаляли из поджелудочной железы мышей. В результате опухоли становились меньше, однако эффект наблюдался только у самок животных. Это указывает на возможную роль половых гормонов во взаимодействии нервной системы и опухолевых клеток.

Авторы подчеркивают, что результаты пока получены на ранней стадии исследований. Тем не менее они показывают, что нервная система может быть важной частью так называемой «экосистемы» опухоли.

