12:44, 4 марта 2026Наука и техника

Выявлен неочевидный фактор развития рака поджелудочной железы

JCI Insight: Стресс способствует росту опухолей поджелудочной железы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rabizo Anatolii / Shutterstock / Fotodom

Нервы, которые активируются в организме во время стресса, могут способствовать росту опухолей поджелудочной железы. К такому выводу пришли исследователи из Орегонского университета науки и здоровья. Результаты работы опубликованы в журнале JCI Insight.

Речь идет о симпатических нервах — части нервной системы, которая отвечает за реакцию организма на стресс и опасность. Ученые обнаружили, что такие нервы могут прорастать прямо в опухоль и взаимодействовать как с раковыми клетками, так и с окружающими их клетками поддержки — так называемыми фибробластами. Эти сигналы меняют поведение клеток и могут стимулировать рост опухоли.

Чтобы проверить роль нервов, исследователи создали экспериментальную модель, в которой симпатические нервы удаляли из поджелудочной железы мышей. В результате опухоли становились меньше, однако эффект наблюдался только у самок животных. Это указывает на возможную роль половых гормонов во взаимодействии нервной системы и опухолевых клеток.

Авторы подчеркивают, что результаты пока получены на ранней стадии исследований. Тем не менее они показывают, что нервная система может быть важной частью так называемой «экосистемы» опухоли.

Ранее ученые выяснили, что регулярная физическая активность при раке снижает риск смерти.

