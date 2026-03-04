Реклама

14:13, 4 марта 2026Спорт

Взявший серебро на ОИ-2026 ски-альпинист Филиппов выиграл чемпионат Европы

Взявший серебро на ОИ ски-альпинист Филиппов выиграл чемпионат Европы в спринте
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российский ски-альпинист Никита Филиппов стал победителем спринта на чемпионате Европы, который проходит на горнолыжном курорте Шахдаг в Азербайджане. Об этом сообщает «РИА Новости».

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 58,6 секунды. Вторым стал швейцарец Тома Буссар. Третьим финишировал испанец От Феррер Мартинес. На Играх-2026 Филиппов взял в спринте серебро.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о том, что Филиппову подарят квартиру в Петропавловске-Камчатском. Спортсмена ждет жилье в новостройке.

Филиппов стал единственным российским спортсменом, завоевавшим медаль на Играх-2026. Страну на соревнованиях в нейтральном статусе представляли 13 атлетов.

