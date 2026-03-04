Раскрыты сроки выхода Windows 12

PCWorld: Microsoft выпустит новую ОС Windows 12 до конца 2026 года

Журналисты профильного издания PCWorld нашли признаки, указывающие на скорый выпуск Windows 12. Материал доступен на сайте медиа.

По словам авторов, у них есть несколько подтверждений, что Microsoft сравнительно скоро представит операционную систему (ОС) нового поколения. Журналисты раскрыли информацию о том, что Windows 12 появится до конца 2026 года. В первую очередь на это указывают сроки окончания поддержки Windows 10, которые подходят к концу в октябре. Ожидается, что Windows 12 предложат как альтернативу устаревшей ОС.

Также специалисты получили информацию от инсайдеров, что Windows 12 уже вовсю разрабатывается в Microsoft — система существует под кодовым названием Hudson Valley Next. Она будет иметь модульную архитектуру CorePC с изолированными друг от друга компонентами — так ОС будет более стабильной. Искусственный интеллект (ИИ) станет основой Windows 12: «Нейросеть Copilot эволюционирует из необязательного помощника в централизованный механизм управления».

Некоторые утечки указывают на то, что Windows 12 будет требовательна к процессору и памяти компьютера. Так, для полной функциональности потребуется выделенный нейропроцессор с вычислительной мощностью не менее 40 терафлопс. Также ОС будет больше ориентирована на современные мобильные процессоры.

Ранее из отчета Steam стало известно, что доля Windows 11 среди геймеров резко упала. За месяц она обрушилась на 10 процентов — до 56,28 процента.