03:00, 4 марта 2026Из жизни

Звезды популярнейшего телешоу не стало при загадочных обстоятельствах

Тодд Медоуз из популярнейшего телешоу «Смертельный улов» погиб в 25 лет
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @toddmeadows177

В США звезды популярнейшего реалити-шоу «Смертельный улов» не стало при загадочных обстоятельствах в 25 лет. Об этом сообщает Page Six.

О смерти Тодда Медоуза сообщил его коллега по телешоу Рик Шелфорд на своей странице в социальных сетях. «25 февраля стал самым трагическим днем в истории "Алеутской леди" (название рыболовецкого судна — прим. «Ленты.ру») в Беринговом море. Мы потеряли нашего брата Тодда Медоуза», — написал он.

Шелфорд добавил, что Медоуз был очень общительным и добрым человеком, который обожал заниматься добычей крабов, рыбалкой и очень любил свою семью. Что именно случилось с рыболовом, пока неизвестно. По информации источника издания TMZ, с Медоузом произошел несчастный случай в море, причем его зафиксировали видеокамеры.

Представители телеканала Discovery, который снимает «Смертельный улов», подтвердили случившееся, однако также не назвали его причин. Поклонники начали сбор денег в сети для семьи Медоуза.

Реалити-шоу «Смертельный улов» выходит с 2005 года. Медоуз оказался уже пятым его участником, которого не стало по тем или иным причинам за период съемок. Шоу рассказывает о добыче крабов и жизни экипажей небольших траулеров на Аляске.

Ранее в Бразилии бандиты расправились с известным театральным актером. Мужчина ставил спектакли о жизни бедных районов города Сальвадор и вел блог, посвященный борьбе с преступностью.

