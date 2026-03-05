В Иране началась наземная операция. Кто пошел в наступление и как оно повлияет на боеспособность Исламской Республики?

Востоковед Веденеев: Наступление курдов в Иране сведется к партизанской войне

Вечером 4 марта израильский телеканал i24NEWS со ссылкой на представителей Коалиции политических сил Иранского Курдистана сообщил о начале наземной операции против Ирана: несколько тысяч бойцов курдских вооруженных формирований прорвались в страну со стороны Ирака. Как утверждается, вооруженные формирования, связанные с покинувшей Иран Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), начали боевые действия против Исламской Республики еще ночью 2 марта.

Однако, как предположил в комментарии «Ленте.ру» кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Илья Веденеев, наступление курдских вооруженных группировок на территории Ирана без поддержки США, с большой долей вероятности, сведется к партизанской войне в приграничных районах Исламской Республики. По оценке эксперта, в настоящий момент возможный успех иранских курдов зависит от целого ряда внутренних и внешних факторов.

Наступление будет носить характер нестабильности, но без перспективы эскалации Илья Веденеев научный сотрудник Института востоковедения РАН

Что известно о наступлении?

Незадолго до начала конфликта Ирана с Израилем и США, 22 февраля, на территории Ирака была образована Коалиция политических сил Иранского Курдистана, в состав которой вошли:

Демократическая партия Иранского Курдистана;

Партия свободной жизни Курдистана (PJAK);

Партия свободы Курдистана;

Организация борьбы за Иранский Курдистан «Хабат»;

одно из ответвлений Партии трудящихся Иранского Курдистана «Комала» (две других ветви партии не поддержали коалицию).

Участники объединения поддержали протесты оппозиции в Иране и назвали целью создания платформы организацию вооруженной борьбы за права курдов в республике

По данным Axios, курдские группировки в течение нескольких недель переправили несколько сотен боевиков для организации вооруженной борьбы. Источники издания в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США и израильской разведывательной службе «Моссад» подтвердили поддержку формирований, пообещав новые действия по мере развития конфликта с Ираном.

Хотя нынешняя война мало связана с нашей обычной борьбой, возникла ситуация, которая может предоставить курдским силам возможность предпринять действия в этом контексте для достижения своих целей Камаль Карими член Центрального комитета Демократической партии Иранского Курдистана

Илья Веденеев предположил, что курдские группировки могут сосредоточить для действий в Иране несколько тысяч бойцов, но они вряд ли смогут привлечь десятки тысяч боевиков. При этом он допустил появление отрядов бывшей Рабочей партии Курдистана из Сирии, поскольку там курдские формирования потеряли свое влияние без соответствующей поддержки США, а также на фоне прихода к власти президента переходного периода Ахмеда аш-Шараа.

Спасательные службы на месте удара США и Израиля по полицейскому участку в Тегеране, Иран, 3 марта 2026 года Фото: Majid Khahi / ISNA / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

В чем цель наступления?

Как заявили источники CNN, ЦРУ начало вооружать иранских курдов за несколько месяцев до возобновления конфликта с Ираном. По словам собеседников телеканала, расчет американской разведки заключается в растягивании сил иранских вооруженных формирований и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), что может повлиять на внутриполитическую ситуацию.

Около 10 % населения Ирана составляют курды. Территория их компактного проживания граничит с Ираком и Турцией и включает в себя иранские провинции Курдистан и Западный Азербайджан

Как подчеркнул Илья Веденеев, на фоне нестабильности в Иране курдские объединения страны могут потребовать от Тегерана предоставление автономии по аналогии с Ираком. По мнению эксперта, эффект наступления будет зависеть от ситуации внутри страны, включая активность других этнических меньшинств — например, населения восточной провинции Белуджистана.

Можно сказать, что курды настроены боевито, и на них влияет напряженная социально-экономическая обстановка в Иране Илья Веденеев научный сотрудник Института востоковедения РАН

Почему наступление может столкнуться с проблемами?

Несмотря на новости о начале наступления с территории Ирака, умеренные объединения курдов воздержались от действий против Ирана: в частности, президент Региона Курдистан в составе Ирака Нечирван Барзани исключил участие в войне против Исламской Республики. В разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи политик пообещал принимать меры по контролю за границей и борьбе с вмешательством третьих сил.

При этом, как утверждает The Washington Post, 1 марта президент США Дональд Трамп позвонил лидеру Патриотического союза Курдистана (ПСК) Бафелю Талабани и главе Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуду Барзани с призывом присоединиться к США и Израилю в начавшемся конфликте. «Трамп ясно выразился во время своего звонка. Он сказал нам, что курды должны выбрать сторону в этой битве — либо с Америкой и Израилем, либо с Ираном», — заявил курдский чиновник, знакомый с содержанием одного из телефонных разговоров.

Курдские формирования и борьба за независимость Курды остаются крупнейшим из народов без собственной государственности, а их борьба за сохранение собственной национально-культурной автономии началась еще в первой половине XIX века. Распад Османской империи не остановил движение курдов за независимость: рост курдского национализма повлек возникновение в 1978 году Рабочей партии Курдистана (РПК) — военно-политической организации турецких курдов. После 1980 года руководство РПК покинуло Турцию, а в 1984 году группировка начала партизанскую войну в восточных и юго-восточных провинциях страны. 1 марта 2025 года РПК заявила о прекращении вооруженной борьбы против Турции, однако на территории Сирии и Ирака по-прежнему остаются ряд формирований, созданных на ее основе. Еще при режиме Саддама Хуссейна в Ираке по соглашению между правительствами двух стран турецкие силы безопасности получили право вторгаться на территорию республики на глубину не более 15 километров, преследуя курдские партизанские отряды. В ответ в 1991 году курды приняли активное участие в восстании против Хусейна и смогли добиться создания автономного региона на севере страны. После получения автономии объединения иракских курдов заняли более умеренную позицию и пошли на сотрудничество с Багдадом, в отличие от РПК. В ходе гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году, курды заняли позицию вооруженного нейтралитета, создав на севере страны («Рожава») де-факто автономную администрацию. Курдские отряды, как правило, избегали столкновений с войсками бывшего президента Сирии Башара Асада и Вооруженными силами России, сосредоточившись на борьбе с Турцией и группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация). Главными союзниками курдских формирований на протяжении почти всей борьбы за независимость оставались США и другие страны Запада, так как курды враждовали одновременно как с властями арабских государств, так и с исламистскими группировками. Курдский национализм выделяет сильная социалистическая составляющая, а женщины участвуют в вооруженных формированиях наравне с мужчинами.

Илья Веденев отметил, что в Иране курды составляют значительно меньшую долю населения в сравнении с другими странами своего компактного проживания. Эксперт также указал на действующий в Ираке близкий к Тегерану режим шиитов, а также на присутствие в стране целого ряда прокси-формирований Ирана. По его мнению, все это помешает иранским курдам привлечь значительные силы к наступлению.

Эксперт подчеркнул, что наступление курдов могло бы стать логичной частью подготовки администрации Трампа к полномасштабной наземной операции, однако в настоящий момент Белый дом концентрируется на массированных ударах по Ирану и дестабилизации ситуации внутри страны. Востоковед отметил, что, несмотря на продолжающиеся удары, иранский правящий режим сохраняет стабильность.

Бойцы Партии свободы Курдистана, Эрбиль, Ирак, 12 февраля 2026 года Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

К чему приведет наступление курдов?

Как заявил ранее в беседе с «Лентой.ру» британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви, США и Израиль могут сделать ставку в бомбардировках на пограничные силы Ирана, чтобы их ослабить. Затем может быть предпринята попытка создать «освобожденную базу» внутри Ирана, куда будут направлены сухопутные войска. Политолог указал, что такой сценарий остается пока маловероятным, однако риски его реализации существуют.

Израиль может попробовать закрепиться на территории Ирана, создав там военную группировку. Вероятно, в географическом регионе с высокой концентрацией этнических меньшинств, чтобы начать процесс распада государства Даниэль Леви британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток»

По мнению Ильи Веденеева, наступление курдов могло бы быть успешным только в случае полномасштабной поддержки Запада: например, аналогичное восстание против режима Саддама Хусейна в Ираке в 1991 году, по итогам которого они получили автономию, было бы невозможно без одновременной операции «Буря в пустыне» и введения бесполетной зоны.