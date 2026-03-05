Компании начали отказывать в инвестициях создателю ChatGPT

Глава Nvidia Хуанг подтвердил отказ от планов вложить $100 миллиардов в OpenAI

Производитель чипов Nvidia действительно отказался от планов вложить 100 миллиардов долларов в разработчика в области искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI, создателя чат-бота ChanGPT. Об этом в ходе конференции Morgan Stanley Technology, Media & Telecom рассказал гендиректор компании Дженсен Хуанг, сообщает CNBC.

По его словам, инвестиции Nvidia в OpenAI в размере 30 миллиардов долларов могут стать последними перед тем, как тот выйдет на биржу.

При этом Хуанг подчеркнул, что именно планы по проведению IPO привели к отказу от новых вложений. Такое же решение принято в отношении основного конкурента OpenAI — компанию Anthropic. В нее Nvidia вложила 10 миллиардов долларов и на этом намерена остановиться. Оба разработчика хотят выйти на биржу уже в текущем году.

Соглашение об инвестициях Nvidia в OpenAI в размере 100 миллиардов долларов было достигнуто в сентябре прошлого года. Но в январе СМИ выяснили, что переговоры застопорились. В том числе Хуанг критиковал партнера за недостаток дисциплины в бизнесе. В свою очередь, OpenAI не нравилась низкая эффективность последних чипов Nvidia для ИИ.

Ранее сообщалось, что инвесторы начали воспринимать крупные инвестиции в ИИ как угрозу финансовой устойчивости компании на фоне отсутствия представлений об их окупаемости. В частности, в январе обещания Microsoft нарастить вложения в этой области привели к обвалу акций компании даже после позитивного квартального отчета. С такой же проблемой позднее столкнулся Amazon, собирающийся потратить на ИИ в 2026 году порядка 200 миллиардов долларов.