Иран ударил по военному объекту в Катаре

IRIB: Иран атаковал военную базу США в Дохе

Иран атаковал американскую военную базу в столице Катара Дохе. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB в своем Telegram-канале.

«Американская база в Дохе подверглась нападению», — отмечается в публикации.

2 марта официальный представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари заявил, что Ирану придется заплатить за удары по территории Катара. Дипломат отметил, что страна «оставляет за собой право на ответные меры» против Исламской Республики после ее «вопиющего нападения».

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился с посланием к лидерам стран Ближнего Востока после ударов по объектам государств региона. Он отметил, что атака США и Израиля не оставила Тегерану выбора, кроме как защищаться. Политик добавил, что Иран уважает суверенитет ближневосточных стран.