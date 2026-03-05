Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:02, 5 марта 2026Мир

Иран ударил по военному объекту в Катаре

IRIB: Иран атаковал военную базу США в Дохе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Иран атаковал американскую военную базу в столице Катара Дохе. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB в своем Telegram-канале.

«Американская база в Дохе подверглась нападению», — отмечается в публикации.

2 марта официальный представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари заявил, что Ирану придется заплатить за удары по территории Катара. Дипломат отметил, что страна «оставляет за собой право на ответные меры» против Исламской Республики после ее «вопиющего нападения».

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился с посланием к лидерам стран Ближнего Востока после ударов по объектам государств региона. Он отметил, что атака США и Израиля не оставила Тегерану выбора, кроме как защищаться. Политик добавил, что Иран уважает суверенитет ближневосточных стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре в российском городе

    Иран ударил по военному объекту в Катаре

    На Украине переговоры с США о покупке дронов у Киева описали одним словом

    Китай отреагировал на перебои с поставками нефти с Ближнего Востока

    Российский Т-80БВМ выдержал 18 ударов дронов ВСУ

    В России отреагировали на слова Рютте о вступлении НАТО в войну с Ираном

    Объем доступных для расходов средств ФНБ упал

    В ДНР нашли 80 захоронений с телами убитых ВСУ мирных жителей

    Место работы российского канала в Иране подверглось бомбардировке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok