Найдено природное средство для борьбы с метаболическими нарушениями

Nutrients: Прополис помогает при связанных с ожирением метаболических нарушениях

Прополис — смолистое вещество, которое пчелы используют для защиты улья, — может помогать при метаболических нарушениях, связанных с ожирением. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие результаты экспериментальных и клинических работ о влиянии прополиса на обмен веществ. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Ожирение часто сопровождается целым комплексом метаболических проблем, включая инсулинорезистентность, нарушения липидного обмена и неалкогольную жировую болезнь печени. Прополис содержит большое количество фенольных соединений и флавоноидов — биологически активных веществ с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут влиять на метаболические процессы.

Анализ лабораторных и животных исследований показал, что прополис способен снижать воспалительные сигналы, усиливать антиоксидантную защиту организма и регулировать активность генов, связанных с образованием жировой ткани. Кроме того, в некоторых работах отмечалось влияние прополиса на микробиоту кишечника и состояние кишечного барьера — факторов, которые также связаны с развитием метаболических нарушений.

Клинические исследования на людях показали более умеренные результаты. В ряде случаев наблюдалось улучшение отдельных метаболических показателей и снижение воспалительных маркеров, однако влияние на массу тела и количество жировой ткани оставалось неоднозначным.

Авторы отмечают, что результаты исследований различаются из-за особенностей состава прополиса, методов его получения и используемых дозировок. Тем не менее накопленные данные указывают на потенциал этого природного продукта как дополнительного средства для поддержки метаболического здоровья при ожирении.

Ранее ученые выяснили, что полифенолы черного чая снижают набор веса и улучшают обмен веществ.