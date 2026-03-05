Названа подоплека приговора бывшему замкомандующего военным округом России

Суд конфисковал у Муминджанова ₽17,95 млн и лишил звания, приговор обжалуют

Воронежский гарнизонный военный суд постановил конфисковать у бывшего замкомандующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова 17 миллионов 950 тысяч рублей в доход государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Эти деньги были получены осужденным в качестве взятки, указано в приговоре.

Адвокат Сергей Бородин заявил, что защита обязательно обжалует приговор. Подоплекой дела стали ложные показания основного свидетеля, в связи с чем защитник указал, что обвинение в конце судебного следствия «признало неправильность квалификации нескольких эпизодов».

Муминджанов был приговорен к 10 годам лишения свободы. По данным следствия, в период с 2017 по 2023 год он на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны отвечал за вещевое обеспечение Вооруженных сил России и содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в размере 20 миллионов рублей.

В основу дела легли показания предпринимателя Олега Требунских, который говорит, что передавал Муминджанову через жену взятки на протяжении нескольких лет — с 2017 по 2023 год. Они познакомились в 2003 году, дружили семьями и ходили друг к другу в гости. Муминджанов же настаивал, что его оговорили.

Известно, что в собственности экс-замкомандующего военным округом и его семьи находится недвижимость на сумму 120 миллионов рублей.